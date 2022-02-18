"Мы играем в странный и нелогичный футбол, сами делаем соперников сильнее. Легкая потеря мяча – 0:1, подарили свободный мяч – 0:2, еще одна непринужденная ошибка – 1:4. Мне очевидно, в чем наша проблема.

Боруссия провела кризисное совещание после стыда в Лиге Европы, – Sky

Причин много. Надо понимать, в какой ситуации отдать какой пас, где риск оправдан, а где – нет, в каком эпизоде ​​можно показать себя, а в каком нужно играть в футбол. Мы не используем свои сильные стороны.

С таким подходом команда где-то будет выигрывать, где-то проигрывать, но успеха так не добьешься", – цитирует Хуммельса SportBuzzer.

Боруссия проиграла Рейнджерс, пропустив 4 на собственном поле. Это уже второе подряд домашнее поражение – недавно был разгром от Байера.

Боруссия опозорилась в Лиге Европы – Дортмунд увидел 4 пропущенных от Рейнджерс