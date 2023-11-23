Полузащитник Эмполи Виктор Коваленко рассказал о стиле игры своей команды и признался, что хочет снова получить вызов в национальную сборную Украины.

"Я хорошо ладю с Андреаццоли, мы играем немного похоже на мой Шахтер. В Эмполи я надеюсь вернуться к своему лучшему уровню и снова заслужить вызов в национальную сборную.

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Возможность представлять Украину имела бы для меня огромную ценность. И после ничьей с Италией мы надеемся выйти на чемпионат Европы через плей-офф", – цитирует Коваленко Gazzetta dello Sport.

Напомним, по результатам жеребьевки плей-офф Лиги наций сборная Украины должна сыграть сначала с Боснией, а в случае прохода дальше с победителем пары Исландия – Израиль.

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