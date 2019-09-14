"Мы хотим сделать Баварии больно", – Нагельсманн сделал громкое заявление перед битвой за лидерство Бундеслиги

Главный тренер РБ Лейпциг продемонстрировал серьезный настрой перед очным противостоянием с Баварией в 4 туре чемпионата Германии.

"Нам явно предстоит работа в защите. Но мы подтвердим, что находимся в хорошей форме и у нас сильная команда.

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Мы хотим набирать очки, в том числе и против таких топ-команд, как Бавария. Мы хотим сделать сопернику больно и увеличить количество своих очков", – приводит слова Нагельсманна официальный сайт Баварии.

Напомним, именно РБ Лейпциг стал единственной командой Бундеслиги, которая набрала максимум очков в первых трех турах. Бавария отстает на два пункта, поскольку в первом туре расписала мировую с Гертой.

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