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"Мы хотим сделать Баварии больно", – Нагельсманн сделал громкое заявление перед битвой за лидерство Бундеслиги

09:53 32 Читати українською
"Мы хотим сделать Баварии больно", – Нагельсманн сделал громкое заявление перед битвой за лидерство Бундеслиги
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Главный тренер РБ Лейпциг продемонстрировал серьезный настрой перед очным противостоянием с Баварией в 4 туре чемпионата Германии.

 

"Нам явно предстоит работа в защите. Но мы подтвердим, что находимся в хорошей форме и у нас сильная команда.

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Мы хотим набирать очки, в том числе и против таких топ-команд, как Бавария. Мы хотим сделать сопернику больно и увеличить количество своих очков", – приводит слова Нагельсманна официальный сайт Баварии.

Напомним, именно РБ Лейпциг стал единственной командой Бундеслиги, которая набрала максимум очков в первых трех турах. Бавария отстает на два пункта, поскольку в первом туре расписала мировую с Гертой.

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Теги
Германия Юлиан Нагельсманн РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Бавария
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