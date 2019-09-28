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Зидан: Реал хочет победить в дерби против Атлетико

10:47 6 Читати українською
Зидан: Реал хочет победить в дерби против Атлетико
Зинедин Зидан / Reuters

Главный тренер Реала Зинедин Зидан оценил готовность своей команды перед мадридским дерби против Атлетико в рамках 7 тура чемпионата Испании.

 

"Атлетико – это народная команда? Я в подобные темы не вмешиваюсь. Могу только сказать, что здесь люди работают столько же. Хотя некоторые и могут говорить, что у нас богатый клуб, а у Атлетико – команда рабочего класса.

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Я не собираюсь ничего менять. Знаю только одно – болельщики Реала хотят гордиться своими игроками, и мы готовы сделать все для этого.

В дерби мы хотим победы. Нам будет сложно в матче с очень сильным соперником. Мы все в одной лодке. Я рассчитываю на всех. Хочу сказать, что мои игроки готовы. Я бы с радостью выпустил на поле всех 25 футболистов из заявки", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, матч Атлетико – Реал состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени.

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