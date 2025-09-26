"Мы хотим, чтобы он играл именно так": Флик оправдал ценного новичка за привоз и успокоил насчёт Рафиньи
Главный тренер Барселоны Ганси Флик прокомментировал победу над Овьедо (3:1) в шестом туре Ла Лиги.
"В первом тайме мы сыграли хорошо, создали достаточно моментов для гола, но не забили. Во втором – продолжили в том же духе. Замены пришли в правильный момент. Я доволен, что мы взяли три очка. Френки и Левандовски внесли свой вклад в это.
Гол с центра поля в видеообзоре матча Овьедо – Барселона – 1:3
Забивать голы всегда важно. И это непросто сделать в матче против команды, которая очень хорошо защищается. Стандарты очень важны в таких играх.
Мы хотим, чтобы Жоан Гарсия играл именно так. Такие вещи могут случиться. Он фантастический вратарь, и он это показал в конце матча. Была ошибка, но это футбол, и важно, чтобы он всегда был на передовой в обороне.
Рафинья в порядке, замена была чисто техническим решением", – цитирует Флика Marca.
Напомним, что из-за неудачного выхода из ворот Жоана Гарсии Барселона пропустила гол на 33 минуте.
Барселона в тяжелом матче дожала Овьедо – вратарь повторил легендарный ляп Шовковского, замены Флика перевернули игру