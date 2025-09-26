"В первом тайме мы сыграли хорошо, создали достаточно моментов для гола, но не забили. Во втором – продолжили в том же духе. Замены пришли в правильный момент. Я доволен, что мы взяли три очка. Френки и Левандовски внесли свой вклад в это.

Гол с центра поля в видеообзоре матча Овьедо – Барселона – 1:3

Забивать голы всегда важно. И это непросто сделать в матче против команды, которая очень хорошо защищается. Стандарты очень важны в таких играх.

Мы хотим, чтобы Жоан Гарсия играл именно так. Такие вещи могут случиться. Он фантастический вратарь, и он это показал в конце матча. Была ошибка, но это футбол, и важно, чтобы он всегда был на передовой в обороне.

Рафинья в порядке, замена была чисто техническим решением", – цитирует Флика Marca.

Напомним, что из-за неудачного выхода из ворот Жоана Гарсии Барселона пропустила гол на 33 минуте.

Барселона в тяжелом матче дожала Овьедо – вратарь повторил легендарный ляп Шовковского, замены Флика перевернули игру