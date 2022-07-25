Австрийский Зальцбург готов отпустить нападающего Беньямина Шешко в МЮ. Правда, такой вариант вряд ли понравится манкунианцам.

Недавно появилась информация, что "красные дьяволы" интересуются 19-летним центрфорвардом Зальцбурга и сборной Словении, который в перспективе мог бы заменить Криштиану Роналду.

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Чемпионы Австрии последних лет с юмором отреагировали на новость об интересе МЮ к своему нападающему. "Мы хотим Бруну (Фернандеша – прим.) и 300 млн", – написал австрийский клуб в Twitter.

В сезоне 2021/22 Шешко сыграл 36 матчей. Забил 10 голов и отдал 7 ассистов. Контракт партнера Беньямина Вербича в сборной Словении (13 поединков и 2 гола за национальную команду) с Зальцбургом действует еще 4 года. Transfermarkt оценивает Шешко в 10 млн евро. Центрфорвард занял 9-е место в рейтинге молодых талантов мира по версии Goal.com.

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