"Мы показали действительно хорошую игру, стали значительно надежнее в обороне, а владение мячом позволило нам добиться хорошего результата. Мы допустили всего один момент у своих ворот за 88 минут, и по опыту моих десяти сезонов я знаю, что выезды в Кубке Англии или Кубке лиги к командам Чемпионшипа или Первой лиги бывают непростыми, и мы всегда относились к этому должным образом.

Жеребьевка Кубка лиги: Ярмолюк получил главную сенсацию турнира, валлийское дерби

Фил Фоден представляет реальную угрозу, когда играет на этой позиции, но сейчас мы восстанавливаемся. Мы хотели забить второй гол и заменить Нико О'Райли и Фила раньше, потому что они провели тяжелую игру против Арсенала, но они молодые, набрались сил за эти дни. Теперь мы возвращаемся в Манчестер и готовимся к игре с Бернли", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Манчестер Сити, Арсенал, Ньюкасл и Тоттенхэм вышли в 1/8 финала Кубка лиги – Палинья забил бисиклетой