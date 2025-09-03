"Что должно произойти, чтобы российские клубы и сборные любой возрастной категории вернулись к соревнованиям УЕФА? Для нас совершенно очевидно, что война должна прекратиться. Я надеюсь, что мы движемся в правильном направлении, но у меня нет информации, кроме СМИ.

Мы хотели вернуть молодежь, парней и девушек в возрасте до 17 лет, и мы даже получили поддержку от нашего исполнительного комитета. Но потом началась такая политическая истерия... Такое давление на некоторых членов исполнительного комитета; они не изменили своего мнения, но попросили нас подождать, потому что их лично настолько сильно атаковали, что они больше не могли этого терпеть.

Я все еще считаю, что к детям следует относиться иначе, потому что, знаете, их воспитывают в страхе и ненависти. "Они нас не любят, они нас ненавидят" и так далее. Если бы они приехали играть в Словению, я уверен, что словенские дети обняли бы их и разговаривали с ними. И английские, и шотландские, и австрийские, и кто угодно... Они бы поняли, что мы не их враги, что нации не враждуют между собой. Но политикам это безразлично.

И потом, ребенок даже не участвует в голосовании. Дети не поддерживают никаких политиков. И им не разрешается встречаться с детьми из других частей мира. Так что это, я думаю, довольно печально. Но иногда нужно быть прагматичным, а иногда нужно защищать людей, на которых нападают политики-популисты", – цитирует Чеферина Politico.

