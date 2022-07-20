"Мы с нетерпением ждем поединка. Мы провели очень успешный подготовительный период. Много тренировались, сыграли хорошие тренировочные матчи. Мы готовы к предстоящей встрече.

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С волнением ожидаем первой официальной игры. Наш тренерский штаб проанализировал нашего соперника как можно лучше. Они рассказали нам, чего следует ожидать от них, какую тактику они используют, их сильные и слабые стороны. Мы готовились к этому матчу как можно лучше и хорошо знаем нашего соперника.

Все с нетерпением ждут начала матча. Все очень рады началу сезона. Каждый понимает, что Лига чемпионов имеет для нас большое значение. Мы хотим оказаться в групповом этапе. У нас большие цели на этот сезон. Для этого нам нужно хорошо поработать. С нетерпением ждем матча", – сказал Саллай на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, первый поединок между Динамо и Фенербахче состоится уже сегодня, 20 июля, в польском Лодзе. Начало встречи в 21:00.

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