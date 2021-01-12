"Мы же не на отдыхе. Я вспоминаю свои сборы и завидую этим футболистам. Их возят, стирают, одевают их. В наше время такого не было. Мы грязь месили, замерзали, ногти слезали. Было бы такое раньше, мы бы Бога благодарили.

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Есть еще желание взять защитника. У некоторых футболистов контракты заканчиваются. Надо на их место кого-то брать", – рассказал Максимов в комментарии Футбол NEWS.

К слову, Ворскла 11 января прилетела в Турцию, где проведет тренировочный сбор. Ожидается, что полтавчане сыграют 4 товарищеских матча против команд из Сербии, Черногории и Боснии.

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