"Группа, конечно, жесткая. Но все равно – ту группу, которую хотелось бы, не сформируешь с помощью специальной кнопки. Уже в марте нас ждут тяжелые матчи, а еще надо учитывать будущий чемпионат Европы.

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Все соперники – очень сложные. Даже Казахстан, наверное, даст бой – по крайней мере на своем поле. Конечно, мы хотим выйти на чемпионат мира, но путь сложный, и пройти его нужно без малейшей самоуверенности. Мы готовы играть и удивлять, ведь наша команда уже доказала, что может бросить вызов кому угодно", – цитирует Канерву официальный сайт сборной Финляндии.

Напомним, Финляндия попала в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 "филины" будут бороться с Украиной, Францией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

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