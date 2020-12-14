"Если отойти от персоналий – подорожали все. Естественно, что вся Европа и мир видели наши выступления, анализировали их, смотрели.

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Поэтому сегодня наша команда стала дороже. Цифры назвать сложно, только рынок сможет оценить. Мы готовы продавать любого футболиста. Главное, чтобы удовлетворяла цена и условия самого игрока", – пояснил Палкин в комментарии Великому футболу.

Напомним, Шахтер занял третье место в группе с Реалом, Боруссией М и Интером. "Горняки" продолжат борьбу на стадии 1/16 Лиги Европы.

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