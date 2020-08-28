"Мы хотим строить принципиально другой клуб, будем зарабатывать на себя самостоятельно. Это реально – доказано даже отдельными украинскими клубами в отдельные периоды. Олигархи годами, даже десятилетиями, через собственные СМИ внушали в наши головы мысль, что без них футбола не будет, что они мессии и все должни целовать им ноги, а еще лучше – голосовать за них или их партии.

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Конечно, самоокупаемость не может состояться сразу. Поэтому расходы клуба уже три месяца тянет на себе Олег Смалийчук. Далее мы рассчитываем на ресурсы, о которых рассказали аттестационному комитету, и получили их добро. По идее, ЛАФ должна доверять своим коллегам из УАФ – тогда таких вопросов не возникало б.

Система и инфраструктура Карпат соответствует уровню УПЛ, даже еврокубков. И удерживать все это – очень дорого. А вот доходы в любителях – нулевые. Существовать в таких условиях несколько лет – очень трудно и опасно для клуба. Можно, конечно, отказаться от всей инфраструктуры и все развалить. Но принцип "ломать – не строить" нам не нравится – это не дальновидная стратегия.

Похоже, претензия в том, что Олег Смалийчук – это человек Дыминского. Мы не совсем понимаем, зачем Дыминскому обновлять Карпаты руками Смалийчука, если он и сам мог спокойно это сделать. И нас очень удивило, что это смущает ЛАФ, цитируем, "больше всего в этой истории".

То есть когда ЛАФ посреди сезона 2017/18 приняла к себе Верес, после чего ровенский клуб и ФК Львов обменялись местами в лигах – это не было проблемой. Сам факт, что практически все украинские клубы – это игрушки олигархов, также не смущает ЛАФ. Даже когда два олигарха на глазах ЛАФ играли Карпатами и довели их до клинической смерти, не было никакого вмешательства хотя бы публичным заявлением.

Мы, команда, болельщики и, пожалуй, ЛАФ тоже – все устали от неопределенности и этих публичных переписок. Но есть очень простой способ решить этот вопрос и доказать, что никто не мутит никаких схем. Дайте Карпатам зеленый свет – допустите обновленный клуб в ЛАФ, когда это будет возможно. Если через несколько лет мы не сможем поднять Карпаты, или закрыть долги, или вдруг Петр Дыминский вернется в клуб – считайте, что у нас не получилось. Тогда мы готовы передать Карпаты Александру Шевченко – и он сможет показать, как надо управлять клубом, или отдаст их правильным "состоятельным людям". Ситуация беспроигрышная – мы получаем возможность, вы получаете гарантии, Карпаты получают жизнь".

Полный текст заявления доступен на официальном сайте львовских Карпат.

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