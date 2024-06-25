"Мы первые, твердо стоим на земле. Должны генерировать позитивный настрой и желание достичь чего-то важного. В том, что мы делаем, есть большие преимущества. Такого еще не было в истории чемпионатов Европы или чемпионатов мира, чтобы выиграть все матчи и не пропустить голов.

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Теперь мы не будем спать несколько ночей, когда узнаем, кто наши соперники. Мы должны подождать до среды, чтобы узнать соперника, но мы готовы к любому, кто придет

Это команда, и Ламин, и Ольмо – лучшие игроки. Я рад, что они выделяются больше коллективно, чем индивидуально. Они много создают, и это хорошо для сборной.

Наш игровой план развивался так, как мы планировали. Возможно, во втором тайме мы немного потеряли контроль, но Албания показала, что у нас отличная группа. В плей-офф другие будут требовать от нас большего. Я не беспокоюсь о том, чтобы забивали по голу за игру в последних двух матчах. Мы создаем моменты, и путь, которым идем, является правильным. Будем намного лучше в следующих играх.

Мы очень рады, что нас признали за наш талант, но это ничего не стоит. Лучшие команды попадут в 1/8 финала, но быть фаворитами для меня ничего не значит. Мы знаем, что такое Испания, и одного дня ты на вершине, а на следующий – ты ничего не стоишь.

Конечно, нам есть куда расти, потому что мы не довольны. Конечно, во всем есть место для совершенствования. Я первый", – цитирует Луиса де ла Фуэнте Marca.

Напомним, что Испания завершила групповой этап, набрав максимальное количество очков. Впервые в своей истории "Фурия Роха" не пропустила ни одного гола на этой стадии.

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