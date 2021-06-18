"Австрия – это та команда, с которой мы еще помучаемся. Австрийцы 90 минут бегают, комбинационно пытаются играть в футбол.

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Да, у них не получается, они хуже классом, у них нет коллективной скорости, но это не те австрийцы, которые мальчики для битья", – сказал Левченко в программе "Великий футбол".

Напомним, после двух туров сборные Украины и Австрии набрали по 3 очка и расположились на второй и третьей ступенях группы С соответственно. Дуэль между командами Шевченко и Фоды состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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