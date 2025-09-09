– Понимаю, что болельщики сегодня ожидали от нас другого. Даже если бы мы выиграли – 1:0, все равно говорили бы, что этого мало. Но вы видели, у нас очень много травмированных. Даже сегодня я не мог задействовать Гуцуляка, который за день до матча получил повреждение. Поэтому тяжело. На этом уровне действительно тяжело играть.

Азербайджан – Украина – 1:1 – видео голов и обзор матча отбора ЧМ-2026

У нас идет война, нужно поддерживать друг друга, поддерживать свою сборную. Да, меня могут критиковать и критикуют после каждой игры. Даже после победы над Бельгией говорили: "А почему вы так плохо сыграли первый тайм?". Это всегда так, к сожалению. Поэтому хочу обратиться к болельщикам: мы сейчас все поддерживаем наши ВСУ, но сборная - это тоже Украина. Здесь играют украинцы. Здесь все работают на максимуме – и я, и игроки. Хотел бы, чтобы болельщики поддержали ребят. Мы еще ничего не проиграли, впереди много игр.

Да, у нас уже не осталось права на ошибку. Но я уверен, что футболисты это понимают. Поэтому я прошу болельщиков: да, мы заслужили эту критику, мы ее принимаем, но сейчас нам всем нужно держаться вместе. Мы еще никуда не вылетели.

– Прокомментируйте моменты с пенальти: в первом тайме, который сначала был назначен в ворота Азербайджана, но потом отменен из-за VAR. И во втором – уже в ворота сборной Украины?

– Первый пенальти я не смотрел, поэтому не комментирую. Во втором случае мяч попал в руку, но Зинченко не играл намеренно, не играл рукой. Как по мне, там вообще ничего не было. Я не знаю, что там увидели. Но сейчас есть ВАР.

Перед игрой всегда подчеркиваю: нужно быть осторожными в собственной штрафной площадке и, наоборот, больше агрессии проявлять в чужой. К сожалению, мы не придерживались этих принципов, – цитирует Реброва официальный сайт УАФ.

Украина потерпела катастрофу в Баку, сыграв вничью с Азербайджаном