"Мы встречались с великолепной португальской командой. Мы нацеливаемся на максимальный результат. Наш капитан получил травму, но у нас бьется каждый футболист.

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Перед игрой я сказал игрокам, что мы должны написать историю Африки. И мы это сделали. Мы прошли дальше, отталкиваясь от своих сильных сторон. Все спрашивали, когда мы преодолеем этот этап, и вот нам это удалось. Но мы еще не закончили. Португалия создала нам гораздо больше проблем, чем Испания. Это очень техническая команда.

Я не понимаю, как люди могут нас критиковать. Мы играем так, как можем, используем то оружие, которое у нас есть", – цитирует Реграги RMC Sport.

Напомним, Марокко после Испании выбило Португалию и в полуфинале ЧМ-2022 сыграет с победителем пары Англия – Франция.

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