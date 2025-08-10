"Игру сами для себя усложнили, потому что такое большое количество голевых моментов надо забивать, нужно спокойнее завершать игру. К сожалению, это футбол, и он тем интересен, что в любой момент игра может полностью измениться.

Дебютная победа Пономарева во главе ЛНЗ в видеообзоре матча против Эпицентра – 1:0

До 70-й минуты мы имели полное преимущество, и очень хорошо, что это было не только территориальное преимущество, но и большое количество созданных моментов. Радует, что моменты были.

Как я уже говорил после предыдущей игры, мы еще не на 100% функционально готовы так, как хотели бы видеть команду. И, скорее всего, психология сыграла свою роль, потому что команда долго не выигрывала, счет был 1:0, и ребята где-то подсознательно начали играть на удержание результата.

Давление результата есть в каждом матче, не думаю, что был какой-то особенный матч. У нас есть полное доверие от руководства, мы работаем, понимаем, что нужно что-то изменить внутри команды, в тренировочном процессе.

Конечно, это не произойдет за один день, но еще раз говорю: я доволен тем, как команда работает. Конечно, будут моменты, когда все будет идти не гладко, но на сегодняшний день те полтора месяца работы в команде – я считаю, что это достаточно качественные полтора месяца", – сказал Пономарев в эфире УПЛ ТВ.

К слову, эта победа стала дебютной для Виталия Пономарева как главного тренера ЛНЗ. Летом он присоединился к черкасской команде из львовского Руха.

ЛНЗ победил Эпицентр – черкасцы впервые выиграли под руководством Пономарева, забив три гола из офсайда