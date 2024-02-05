Фанаты "синих" настолько разуверились в своих игроков под управлением Маурисио Почеттино, что поддержали кричалку гостевого сектора во время матча с Вулверхэмптоном (2:4).

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Болельщики "волков" пели во время игры с лондонцами: "Вы е**ное дерьмо". Часть фанатов Челси поддержали гостей и спели: "Мы е**ное дерьмо". Этот момент попал в телетрансляцию матча.

Напомним, Челси сейчас находится на 11 строчке в турнирной таблице АПЛ с 31 баллом. От зоны еврокубков команда отстает на 13 очков.

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