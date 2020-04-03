"Мы его не сливали": экс-форвард Карпат объяснил увольнение Кононова

Бывший нападающий Карпат Сергей Зенев вспомнил уходе из команды главного тренера львовян Олега Кононова.

"Что-то случилось и Кононов решил уйти. Мы его не сливали, не было такого. Наоборот – поддерживали, очень хотели, чтобы остался. Ходили, уговаривали. Но Кононов принял решение – сказал, что больше не может. И не раскрыл, в чем конкретно причина и почему нужно уйти. Просто ушел и все.

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Когда он ушел, мы ежедневно задавали себе вопрос: "Почему нет результата?". Долго искали ответ, пытались, меняли, игроки и тренеры приходили, уходили. На трансфер выставляли. Было понятно, что Дыминский показывал – пытается что-то сделать. Мол, соберитесь уже наконец. Его можно понять. Но лучше не стало – все так и продолжалось.

Ничего не вернулось туда, где было. Никто не нашел ответ – ни мы, ни сам Дыминский. Тренерам всегда нужно время, результат быстро не приходит. У того же Кононова тоже не сразу пошло. Для этого нужен, как минимум, год. Но в Карпатах никто не задерживался дольше года – в лучшем случае полтора", – рассказал Зенев в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, эстонский форвард защищал цвета львовских Карпат с 2008 по 2014 годы. Кононов работал с "зелено-белыми" с 2008 по 2011 годы.

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