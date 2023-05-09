"Мы совершаем исключительное путешествие в Лиге чемпионов. Мы знаем, чего хотим достичь и не забываем с чего мы начали. Надеемся сделать все наилучшим образом, сосредоточенно и спокойно. У нас есть мотивация и амбиции.

Милан – Интер: УЕФА назначил арбитров на полуфинал Лиги чемпионов

Поскольку Интер всегда имеет баланс, мы должны очень хорошо подготовиться к завтрашнему поединку, а затем понять, какую интерпретацию дать в ответной встрече. Это поможет нам сыграть на самом высоком уровне со всех точек зрения. Фаворит Интер? Мы думаем, что можем победить любого. Я стараюсь передать решительность и концентрацию своим игрокам.

Надеюсь, я всегда могу выставить самый лучший состав. Рафаэль Леау обладает уникальными характеристиками, если его не будет, сыграет другой игрок. Если он не сможет сыграть, его даже не будет скамье запасных", – приводит слова наставника "россонери" сайт Ди Марцио.

Напомним, что Милан встретится с Интером в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов завтра, 10 мая. Миланское дерби начнется в 22:00 по киевскому времени.

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