Domino's решили потролить проблемный Челси. Их шутка залетела на ура в сети.

Челси в воскресенье проиграл Астон Вилле и опустился на 14 место АПЛ. Команда Маурисио Почеттино за последних три тура набрала одно очко и не забила ни одного гола.

Мудрик пострадал от расточительности и грубости партнеров: видеообзор матча Челси – Астон Вилла – 0:1

Domino's Pizza пропиарились остроумным постом в Twitter (X) : "Мы доставили 852 609 пицц, с тех пор как Челси последний раз забивал". Шутка собрала 75 тысяч лайков и тотальное одобрение.

Челси ушел с поля без гола против скромных Борнмута и Ноттингем Форест. В последний раз "синие" поражали ворота еще в августе – Энцо забил Уимблдону в Кубке лиги.

Михаил Мудрик начал два последних матча в стартовом составе, создавал моменты, но партнеры ими не воспользовались.

АПЛ: Челси проиграл еще и Астон Вилле дома – Мудрик создал момент матча, но стал жертвой удаления, провалы новичков