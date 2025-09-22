"Одно очко – это минимум того, что мы заслужили. Я горжусь своими футболистами, тем, как мы играли, тем, как мы доминировали почти в каждом аспекте. И очень разочарован тем, что мы не победили. У соперника один момент – после углового, второй – контратака, третий – наша потеря. Вот и все. Такой способ сдерживания Манчестер Сити вызывает уважение.

Думаю, мы сыграли лучше, чем в прошлом сезоне, когда победили. Намного лучше. Мы не можем контролировать отставание от Ливерпуля в таблице, они выигрывают каждый матч. Будет очень тяжело, но если мы будем играть на таком уровне, как против Сити, то будем в порядке", – цитирует Артету ВВС.

