"Мы должны заткнуться и усердно работать", – Аллегри оценил шансы Ювентуса на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри верит, что туринцы способны отыграть отставание после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с Атлетико (0:2).

"Матч 12 марта станет для нас испытанием. Мы с большим энтузиазмом готовимся к игре. Это будет замечательный вечер. Мы сделаем все, чтобы пройти дальше.

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Когда вы выходите в 1/8 финала Лиги чемпионов, все может случиться, потому что есть как минимум восемь команд, которые достаточно хороши, чтобы пройти в четвертьфинал. Одно можно сказать наверняка: 12 марта мы будем готовы. Я считаю, что у нас есть хорошие шансы на выход в следующий раунд.

Игроки в хорошем состоянии, они отлично тренировались, но в футболе, как и в жизни, не всегда все гладко. Мы должны превратить это поражение в возможность сделать что-то необычное.

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Мы должны заткнуться и усердно работать. Когда мы проигрываем, газеты и болельщики могут нас критиковать", – цитирует Аллегри официальный сайт Ювентуса.