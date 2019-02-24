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"Мы должны заткнуться и усердно работать", – Аллегри оценил шансы Ювентуса на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

00:07 12 Читати українською
"Мы должны заткнуться и усердно работать", – Аллегри оценил шансы Ювентуса на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
Массимилиано Аллегри / фото из соцсетей

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри верит, что туринцы способны отыграть отставание после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с Атлетико (0:2).

"Матч 12 марта станет для нас испытанием. Мы с большим энтузиазмом готовимся к игре. Это будет замечательный вечер. Мы сделаем все, чтобы пройти дальше.

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Когда вы выходите в 1/8 финала Лиги чемпионов, все может случиться, потому что есть как минимум восемь команд, которые достаточно хороши, чтобы пройти в четвертьфинал. Одно можно сказать наверняка: 12 марта мы будем готовы. Я считаю, что у нас есть хорошие шансы на выход в следующий раунд.

Игроки в хорошем состоянии, они отлично тренировались, но в футболе, как и в жизни, не всегда все гладко. Мы должны превратить это поражение в возможность сделать что-то необычное.

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Мы должны заткнуться и усердно работать. Когда мы проигрываем, газеты и болельщики могут нас критиковать", – цитирует Аллегри официальный сайт Ювентуса.

Лига чемпионов1/8 финалаВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Ювентус: Среда 20 февраля 2019

Атлетико
Матч окончен
2 : 0
Ювентус
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Ювентус Ювентус Лига чемпионов Атлетико - Ювентус Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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