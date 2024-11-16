"Мы хотим посвятить эту победу всем жертвам трагедии, которую мы пережили в Испании, и поблагодарить датскую публику за очень уважительную минуту молчания. Мы были счастливы сегодня на очень сложном стадионе против соперника, который прилагал все усилия, чтобы пройти квалификацию. Было трудно, очень сложно, у нас были хорошие периоды в игре. Мы довольны, потому что всегда делаем положительные выводы из этих игр.

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Выход Мораты и Нико Уильямса? Это был момент, когда мы поняли, что соперники должны идти в атаку, а мы должны были поймать их на контратаке. У нас было несколько моментов, такой был план, но это правда, что они прекрасно оборонялись и в последние несколько минут прижали нас. Поздравляю игроков, ведь они имеют много достижений, каждый раз удивляют нас и умеют терпеть.

У Баэны были проблемы с лодыжкой, это не кажется серьезным, но мы увидим, как они будут развиваться. У Субименди были проблемы с бедром, которые мешали ему наносить удары. Последняя игра позволяет нам освежить команду, что мы и сделаем.

У нас всегда что-то стоит на кону, престиж, имя Испании имеет большой вес и большую ответственность. Мы постараемся сыграть хорошо и победить. Мы должны заботиться об игроках и не идти на лишние риски, – цитирует де ла Фуэнте Marca.

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