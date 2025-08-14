"Мне нравится видеть команды с четкой игровой моделью и философией, как у нас. Мы хотим играть в атакующий футбол независимо от силы соперника. Да, иногда оппонент может тебя ограничивать. Я уже говорил, что Шахтер – возможно, самая сильная команда на этой стадии. Это нас не пугает, а наоборот – дает мотивацию. Мы проанализировали первый матч, есть что исправить, и верю, что сегодня сыграем еще лучше.

Шахтер – Панатинаикос: пресс-конференция Турана – о потере шестерых игроков, горе Судакова и исправлении ошибок Пушича

Кадровые потери? Все тренеры хотят иметь полный состав в каждой игре. Но мы здесь не для того, чтобы плакать из-за отсутствующих. Если кто-то не может сыграть, это шанс для другого.

Иоаннидис вернулся после травмы и уже несколько дней тренируется с командой. Не скажу, кто начнет матч, игроки узнают первыми. Даже если кто-то начнет на скамейке, он может выйти и стать ключевым. Я строю команду, которая будет доминировать, будет иметь инициативу, владеть мячом, создавать моменты и забивать. Но надо быть сильными во всех четырех фазах игры. Если соперник не дает держать мяч, надо контролировать матч через оборону и контратаки.

Шахтер – очень качественная команда с техничными игроками. Хотят контролировать мяч возле чужой штрафной и создавать моменты, как и мы. Думаю, завтра они будут играть так же, как в первом матче. Мы должны усложнить им жизнь, не позволять свободно владеть мячом и быстро переходить в атаку, когда он у нас", – сказал Витория на пресс-конференции.

Напомним, первая игра между Шахтером и Панатинаикосом завершилась ничьей 0:0. Ответный матч состоится уже сегодня, 14 августа. Начало – в 21:00.

