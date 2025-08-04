"Мы рассчитывали на хороший дебют. А то, что так получилось, так ярко, что мы забили 3 мяча, придаст нам уверенности. Но мы должны стоять твердо на земле. Дебют дебютом, но труда еще очень много, улучшаться надо во всех компонентах игры. Спасибо нашим болельщикам, которые сегодня нас очень хорошо поддерживали. Очень приятно играть перед своими болельщиками.

Дебют Кудривки и два удаления Александрии в видеообзоре матча УПЛ

Мы понимали, что дебют для клуба, дебют для игроков. У нас в старте 5 игроков дебютировали в УПЛ. Не надо было настраивать команду, надо было немножко успокоить. Мы, конечно, посмотрели соперника за день до игры, и сказали: мы все это можем. Надо выполнить на поле то, что мы тренируем. Но, еще раз говорю, приятно, что сегодня так сыграли, но с завтрашнего дня забыли, подготовка к следующему сопернику.

Игроки, которые очень мало сыграли или не играли, для них тренировки и потом выходной день. Но мы уже с завтрашнего дня готовимся к следующему сопернику", – сказал Баранов для пресс-службы клуба.

Следующий матч Кудривка проведет против Зари – поединок состоится 11 августа в 18:00.

Кудривка дебютировала в УПЛ, одолев Александрию в игре с двумя голами со штрафных – "аграрии" снова завершили вдевятером