"Мы должны пройти квалификацию": Кейн – о целях и первых впечатлениях от игры в Бундеслиге
Нападающий сборной Англии и Баварии Харри Кейн чувствует себя комфортно в Германии.
"Все мое внимание сосредоточено на Баварии и победах в матчах, и Евро не забываем. Мы должны сначала пройти квалификацию – я не люблю заглядывать слишком далеко вперед.
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Германия? Было приятно играть на новых стадионах и чувствовать себя больше как дома. Я хочу учить немецкий язык, но мне сказали, что это очень тяжело. Хочу усвоить культуру, поэтому даже если узнаю несколько новых слов, то будет замечательно", – сказал нападающий на пресс-конференции.
Напомним, что сборная Англии сыграет против Украины 9 сентября. Начало встречи в 19.00 по киевскому времени.
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