"Все мое внимание сосредоточено на Баварии и победах в матчах, и Евро не забываем. Мы должны сначала пройти квалификацию – я не люблю заглядывать слишком далеко вперед.

Украина – Англия: пресс-конференция Реброва – о проблемах Ярмоленко, состоянии сборной и шансах на камбек Малиновского

Германия? Было приятно играть на новых стадионах и чувствовать себя больше как дома. Я хочу учить немецкий язык, но мне сказали, что это очень тяжело. Хочу усвоить культуру, поэтому даже если узнаю несколько новых слов, то будет замечательно", – сказал нападающий на пресс-конференции.

Напомним, что сборная Англии сыграет против Украины 9 сентября. Начало встречи в 19.00 по киевскому времени.

Украина U-21 проиграла Германии – неудачный дебют Мельгосы и ряд проблем перед стартом отбора на Евро