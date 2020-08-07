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"Мы должны подняться на Эверест": Гаттузо озвучил задачи Наполи на матч против "голодной" Барселоны

21:13 - Читати українською
"Мы должны подняться на Эверест": Гаттузо озвучил задачи Наполи на матч против "голодной" Барселоны
Дженнаро Гаттузо / Reuters

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо готовится к настоящей битве против Барселоны в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

 

"Мы знаем уровень Барсы, и нам нужно показать отличную игру, как технически, так и тактически. Мы все осознаем, хотя этого может быть недостаточно для нас.

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Отсутствие титулов добавляет Барсе сил. Это делает их голодными, я это вижу. Это команда, которая привыкла побеждать на протяжении многих лет. Завтра мы должны подняться на Эверест. Инсинье тренируется с командой, я буду говорить с ним и врачами. Но если он не готов на 100%, то он не будет играть", – приводит слова Гаттузо официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Барселона – Наполи состоится завтра, начало в 22:00. Первый поединок в Италии завершился ничьей 1:1.

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Лига чемпионов Дженнаро Дженнаро Гаттузо Барселона - Наполи Лоренцо Лоренцо Инсинье Наполи Наполи
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