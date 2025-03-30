Голкипер Реала Андрей Лунин ответил на вопросы журналистов о работе арбитров в матче с Леганесом (3:2) в 29-м туре Ла Лиги.

"Сливочные" победили в сложном матче Леганес (3:2) благодаря двум голам Килиана Мбаппе, один из которых был забит с пенальти. После игры "папинерос" пожаловались на судейство, в частности на назначение 11-метрового и штрафного, с которого француз оформил победный гол.

Дубль Мбаппе в видеообзоре матча Реал – Леганес – 3:2

После игры голкипер Реала Андрей Лунин прокомментировал недовольство Леганеса решениями судей.

"Я не хочу говорить о решениях арбитров. Мы должны выигрывать эти матчи без помощи. Играя хорошо, организованно сзади, не пропуская голов. Это простые вещи. Но побеждать так, чтобы не ввязываться в мир арбитров", – сказал украинец после матча.

Напомним, что Реал сейчас находится на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги с 63 баллами. Столько же очков имеет Барселона, которая еще не играла в этом туре.

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