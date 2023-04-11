"Еще неделю назад я не думал, что окажусь здесь. Это огромная честь, и я буду рад принять этот вызов. Это вызов как лично для меня, так и для Челси. С нетерпением жду матча.

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Мы должны сыграть очень дисциплинированно, нам следует быть очень надёжными в обороне, и в то же время мы должны продемонстрировать свои сильные стороны в атаке. Порой менталитет важнее всего, поэтому мы должны верить в успех. Мы должны остаться в игре по итогам первого матча, чтобы решить исход в свою пользу в ответной встрече на своём поле.

Кого бы я выделил в составе Реала? Как только я назову несколько имён, вы тут же спросите меня о других. Я уважаю всю команду, но особенно выделил бы Бензема, Модрича, Крооса и Винисиуса Жуниора.

Реал – фаворит? Да. В футболе нет лучшей мотивации, чем пытаться доказать, что люди ошибаются. Это хороший вызов. Футбол – это давление, и если вы не можете с этим справиться, это значит только одно: вы не представляете большой клуб и не являетесь большим игроком", – приводит слова Лэмпарда Absolute Chelsea.

Матч Реал – Челси будет сыгран в среду, 12 апреля.

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