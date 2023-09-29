"Ему всего 16 лет и иногда это видно. Футбол – не просто игра с мячом. Например, вам нужно придерживаться системы. Вот почему я думаю, что нужно защищать Ямала.

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Он справляется очень хорошо. У него все получается естественно. Проблема заключается в физической нагрузке. Мы относимся к нему как к человеку, которому 16 лет. Мы очень близки к Ламину.

У него есть легкость в поединках один на один. Если у нас есть мяч, мы должны искать его на поле, как это было с Месси или Дембеле. Мы должны пользоваться его умениями", – цитирует Хави Mundo Deportivo.

Напомним, что Ламин Ямал стал самым молодым дебютантом Барселоны. Он впервые появился на поле в возрасте 15 лет и 290 дней. В текущем сезоне у юного вингера в активе две результативные передачи в восьми матчах.

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