"Мы должны дать ему время": Тен Хаг встал на защиту звезды Манчестер Юнайтед, который проваливает начало сезона
27 октября 22:20 - Читати українською
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг высказался по поводу формы нападающего Маркуса Рашфорда.
"Мы должны дать ему время и выразить полное доверие. Маркус должен играть в каждой игре, а это возможность улучшить свои выступления.
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Я твердо верю в то, что он вернется в свою лучшую форму и будет забивать много голов", – цитирует Тен Хага BBC.
Маркус Рашфорд в прошлом сезоне в 35 матчах забил 17 голов. В текущей кампании в активе нападающего лишь один гол в 12 матчах во всех турнирах.
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