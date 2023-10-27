"Мы должны дать ему время и выразить полное доверие. Маркус должен играть в каждой игре, а это возможность улучшить свои выступления.

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Я твердо верю в то, что он вернется в свою лучшую форму и будет забивать много голов", – цитирует Тен Хага BBC.

Маркус Рашфорд в прошлом сезоне в 35 матчах забил 17 голов. В текущей кампании в активе нападающего лишь один гол в 12 матчах во всех турнирах.

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