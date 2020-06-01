"Мы делаем это раз в день": жена звезды Реала сделала пикантное заявление – ей угрожали из-за плохой формы игрока

Сара Саламо – супруга полузащитника мадридского Реала Иско – приоткрыла завесу отношений со своим мужем.

28-летняя актриса стала гостьей испанского телешоу La Resistencia, в эфире которого сделала несколько пикантных заявлений.

"Мы с мужем не хотели приходить на шоу до того момента, пока не сможем сказать, что делаем это раз в день. Потом вышла моя книга – было много работы, много времени и внимания отнимали дети. Но могу сказать, что мы очень конкурентоспособны", – цитирует супругу игрока Marca.

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Отметим, ранее Иско неоднократно упрекали именно из-за его возлюбленной. Испанец слишком увлекся посещением различных светских мероприятий, из-за чего снизил требования к себе и потерял форму. Последний раз полузащитник считался безусловно основным игроком мадридцев еще при Карло Анчелотти, который покинул Мадрид еще в 2015 году. Доставалось и самой Саламо – девушка получала многочисленные сообщения от болельщиков Реала с угрозами расправы. По мнению фанатов, именно она была главной виновницей плохой формы футболиста. В 2018 году Сара вынуждена была обращаться по этому поводу в правоохранительные органы.

К слову, в 2019 году у супругов родился мальчик, которого назвали Тео. Также у 28-летнего хавбека есть еще один сын от предыдущих отношений. Кроме детей, пара уделяет внимание еще и своим собакам – их сразу пятеро, а последнего Иско с женой взяли из приюта несколько недель назад.

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