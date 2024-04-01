Садьо Мане успел наделать шума в английском футболе и выиграть с Ливерпулем АПЛ и ЛЧ. Однако уникальное достижение футболисту покорилось задолго до того, как он влюбил в себя Энфилд.

Хет-трик – это особое событие для любого нападающего, а особенно, когда его удается оформить перед родными трибунами. Английский чемпионат видел немало таких подвигов бомбардиров, но некоторые из них поражают своей уникальностью.

Кумир из Манчестер Сити, контроверсионный депутат и тренер, который приобщился к выходу на Евро – грузины в АПЛ

Сезон 2014/2015, 37-й (предпоследний тур) чемпионата Англии. Саутгемптон, который "смазал" последний отрезок сезона и потерял шансы завершить довольно неплохой сезон борьбой за еврокубки, принимал Астон Виллу, которая изо всех сил боролась за выживание. Логика подсказывала, что гости должны с первых минут захватить инициативу и во что бы то ни стало выгрызать хотя бы 1 очко, которое может сыграть ключевую роль в сохранении прописки. Но футбол тем и замечателен, что предсказания работают далеко не всегда.

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Для сенегальца первый сезон на Туманном Альбионе складывался не впечатляюще, но довольно неплохо. 7 голов и несколько ассистов – это не тот показатель, который он демонстрировал в Зальцбурге, но уровни чемпионата вряд ли можно поставить рядом. Однако именно в этой игре нападающий показал: разговоры о том, что однажды он станет топом, имеют под собой очень серьезные основания.

13 минута матча. Садьйо после паса Пелле сумел корпусом отжать куда более крепкого Влара и пробить в Гивена. Легендарный Шей потянул первый выстрел, но после отскока и добивания был беспомощным – сенегалец открыл счет в матче.

Уже через минуту Вилла "поплыла". Хаттон небрежно отпасовал на Гивена, и Лонг помчался на соотечественника. Футболисты столкнулись, после чего мяч оказался перед пустыми воротами. Быстрый Садьо легко оказался первым на мяче и оформил дубль. Но это еще был не конец.

Астон Вилла после розыгрыша мяча с центра поля не удержала сферу и несколько десятков секунд. Быстрый выпад – и Мане филигранным ударом в девятку оформил хет-трик. 2 минуты 56 секунд – легендарный рекорд Робби Фаулера (3 гола за 4 минуты 33 секунды) побит!

Эй, Садьо, что же ты делаешь, мы даже пиво не успели открыть пиво! – "жаловались" в соцсетях фаны Саутгемптона.

На этом избиение Виллы не завершилось, Шей Гивен еще трижды был вынужден вынимать мяч из сетки. Бирмингемцы сподобились лишь на гол престижа от Бентеке. Что касается Мане, то уже через год он присоединится к Ливерпулю, чтобы писать новую яркую голевую историю.