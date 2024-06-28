Шимунич назвал нидерландского арбитра Данни Маккелли виновником вылета Хорватии с чемпионата Европы в Германии. Команда Златко Далича набрала два очка в трёх матчах группового этапа, упустив победу в последней встрече с Италией на 90+8-й минуте.

Бавария утешила своего игрока новым контрактом – его топ-сборная вылетела с Евро

"Мы чувствуем себя обманутыми. С самого начала он неправильно судил. Почти все его решения были приняты против Хорватии, это не было справедливо. Всё началось с пенальти: арбитр находился в хорошей позиции и увидел игру рукой [Давиде Фраттези], но не дал свисток по своей инициативе – он ждал подсказки от VAR.

Никто не знает, откуда он насчитал целых 8 минут компенсированного времени. Его манера судейства разочаровывает. Если он действительно полицейский, он должен одинаково относиться ко всем на улице. Так что, по моему мнению, он, наверное, очень плохой полицейский", – цитирует Шимунича Bild.

Напомним, что на ЧМ-2006 Шимунич и сам попал в курьёзную ситуацию, связанную с судейством. Он был удалён с поля в матче с Австралией лишь после трёх желтых карточек - судья Грэм Пол забыл показать хорвату красную карточку после того, как защитник заработал второе предупреждение.

Герой дня: забив шедевр рівня Дель П’єро, доклався до першої поразки Реброва, змусив ридати дві країни