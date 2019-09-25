"Мы были возмущены", – адвокат Роналду назвал нефутбольные причины, подтолкнувшие португальца перейти из Реала в Ювентус

Юрист Хосе Антонио Чоклан, представляющий интересы Криштиану Роналду, рассказал о дополнительных факторах, поспособствовавших переходу звездного форварда из Реала в Ювентус.

"Мы были возмущены. Футбольный мир объявил войну махинациям с налогами. Но иногда это несправедливо распространяется и на вещи, которые и близко не является махинациями. Это несправедливо считают преступлением. В случае с Роналду не говорилось о том, чтобы не платить налоги с доходов. Налоговая служба начала просить еще больше.

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Криштиану знает причины своего переезда в Италию из Испании, я их не знаю. Неправомерная политика налоговой службы отталкивает игроков от переезда в Испанию, это очевидно. Футболисты, решаячь на переход, принимают во внимание не только спортивный фактор, но и налоговый.

Итальянское налогообложение очень привлекательное. Но, думаю, это не единственная причина, почему игрок решил перебраться туда. В Испании такую гибкую систему представить сложно, но ее пытаются модернизировать. Это по крайней мере поможет не отталкивать футболистов", – сказал Чоклан в комментарии AS.

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Напомним, Криштиану Роналду перебрался из Реала в Ювентус летом 2018-го за сумму более 100 миллионов евро.