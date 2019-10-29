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Родители Караваева: Мы были против того, чтобы сын ехал в Россию, хотя у него есть российские корни

15:39 193 Читати українською
Родители Караваева: Мы были против того, чтобы сын ехал в Россию, хотя у него есть российские корни
Александр Караваев / Фото УАФ

Александр и Светлана Караваевы поделились мнением относительно игроков, которые выступают в России. Среди них мог оказаться и их сын Александр, который выступает за сборную Украины и киевское Динамо.

"Мы сразу сказали: смотря, какие у тебя цели. Поедешь, побудешь, а затем здесь продолжение какое? Ты же знаешь, что будет? Он ответил: "Да, знаю". Вот и выбирай. Мы сразу были против. И раньше были приглашения, но мы свое мнение сказали. А уж как он решит, так и будет", – сказала мама Караваева.

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"Было много примеров в последние 3-4, даже 5 лет, когда люди туда ехали и затем возвращались, с определенным багажом, и с ними делалось дальше. Не буду говорить обо всех и вся. Цель оправдывает средства – мы их с детства этому учили, здесь мы рассказали и объяснили.

Хотя все мои корни оттуда (из России – прим.), фамилия соответствует, но я родился в Украине. Родился в Одессе. Это наш регион, наша земля, наша страна. Страну и родину не выбирают", – подытожил отец игрока киевского Динамо в разговоре с FootBoom.

Напомним, Александр Караваев был одним из основных футболистов сборной Украины, которая гарантировала себе выход в основную стадию Евро-2020.

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