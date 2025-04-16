"Мы были отвратительно плохими": де Йонг разнес партнеров за поражение Барселоны в Лиге чемпионов
10:42 - Читати українською
Полузащитник Барселоны Френки де Йонг недоволен игрой команды в матче с Боруссией Д в Лиге чемпионов.
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11’ Сергу Гирасси
49’ Сергу Гирасси
76’ Сергу Гирасси
11’ Сергу Гирасси
49’ Сергу Гирасси
76’ Сергу Гирасси
"Кулес" проиграли дортмундцам (1:3), но сумели обеспечить свою путевку в полуфинал, поскольку по сумме двух матчей счет был в их пользу (5:3). Френки де Йонг раскритиковал команду после игры.
Хет-трик Гирасси в видеообзоре матча Боруссия Д – Барселона – 3:1
"Доволен, что мы прошли квалификацию. Мы были отвратительно плохими, но трудно объяснить почему. Многие игроки выступили не очень хорошо", – цитирует де Йонга Mundo Deportivo.
Напомним, что Барселона в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с победителем пары Интер – Бавария.
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