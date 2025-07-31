“Меня мучают два диаметрально противоположных чувства. Самое сильное – это разочарование от того, как мы могли не пройти дальше после этих двух матчей. Потому что я считаю, что в обоих матчах мы были явно лучшей командой, и типичный пример – их вратарь был лучшим на поле в обоих матчах. С другой стороны, другое чувство – это то, что моя совесть чиста, потому что команда сделала более чем достаточно, чтобы пройти дальше. Не только сегодня, но и в предыдущем матче.

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В обоих матчах у нас было около 10 явных возможностей забить. Особенно во втором тайме мы "душили" соперника. Нам удалось навязать высокий темп и поддерживать его на протяжении всего первого тайма, что в такой отрезок времени совсем непросто. Поэтому единственное, что я могу сказать, – это то, что результат несправедлив. Но таков футбол.

Я думаю, что прежде всего мы должны продолжать работу. Все игроки и тренерский штаб должны чувствовать, что мы сделали все необходимое, чтобы создать моменты для реализации. Это вопрос времени, команда достигла прогресса во многих областях. Эта очень хорошая работа не может не привести к голам. С другой стороны, мы знаем, что трансферное окно еще не закрыто, наш состав еще тоже нуждается в усилении. Сейчас я рассчитываю только на тех, кто есть в моем распоряжении, и стараюсь раскрыть их потенциал. Судя по этим двум матчам, у команды есть будущее, она на 100% заслужила проход, но таков уж футбол. Я верю, что все окупится, потому что вижу, что у нас есть потенциал для этого.

Шахтер или Бешикташ? Безусловно, любой соперник будет сложным. Мы доказали, что являемся командой высокого уровня, которая верит в то, что делает, и готова отдать всю душу ради победы. Я очень рад тренировать эту команду, потому что она классная и явно прогрессирует с каждым днем. Независимо от соперника, мы будем очень конкурентоспособными и сделаем все, чтобы пройти дальше.

Нам нужно будет повысить уровень качества внутри команды. Для меня конкурентоспособность и ментальные качества футболиста важнее его имени и заслуг", – цитирует Виторию Gazzetta.gr.

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