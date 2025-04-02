– Очень эмоциональный матч, боевой, настоящий кубковый. Пожалуй, больше справедливо было бы, если бы все закончилось серией пенальти.

Выход Пушича и Ко в полуфинал Кубка Украины в видеообзоре матча Александрия – Шахтер

Я считаю, что мы были лучше Шахтера на протяжении всего матча, но единственное в чем уступили – это в концентрации на матч, на том, что особенно при стандартных положениях очень детская ошибка, которую мы совсем... Я считаю, очень детская ошибка.

Мы перед каждой игрой работаем в группе, у каждого есть своя конкретная задача, что он делает при стандартах. Честно говоря, я в этом очень зол, и то, что как раз этой концентрации нам не хватило, чтобы сегодня победить.

– Хватит ли ребятам времени, чтобы восстановиться после этих 120 минут до следующего матча с Кривбассом?

– Действительно, очень тяжело восстанавливаться на фоне обидного поражения, но нам нужно быть профессионалами, мы должны подниматься заново, восстанавливаться, держать удар и дальше идти через то, что очень тяжело физически и морально. Но я считаю, что, видимо, нам нужно сравнить эту ситуацию с бойцами на фронте – им в сто раз тяжелее, чем нам. Поэтому у нас другого выхода нет.

Мы сейчас должны думать о восстановлении за эти 3 дня, и на 4-й день выходить полностью сконцентрированными и заряженными на игру, где нас будет ждать соперник, с которым мы боремся за еврокубки, – сказал Ротань на послематчевой пресс-конференции.

К слову, поединок 23-го тура УПЛ Александрия – Кривбасс состоится 6-го апреля на КСК Ника. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Шахтер вышел в полуфинал Кубка Украины, дожав Александрию в овертаймах