"Мы были бедными после войны", – Луческу трогательно рассказал о любви к футболу

Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу признался о трудном детстве.

"Я всегда любил футбол, как и мои дети и братья. У меня не было много вариантов, мы были очень бедными после войны. Все, что у меня есть в жизни, я получил благодаря футболу. Я благодарен ему за это", – рассказал Луческу для ТК Футбол.

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Напомним, румынский специалист начал свою карьеру игрока в далеком 1964-м, выступая за бухарестское Динамо на позиции нападающего. Луческу также сыграл около 70 матчей за сборную Румынии.

В Украине 74-летний Мирча Луческу известен своей работой в Шахтере в 2004-2016 годах.

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