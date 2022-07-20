"Он был отличным партнером по команде как игрок. Он заслуживал лучшего, и мы будем скучать по нему. Но это футбол – он продолжается, и всегда приходят новые игроки. Однако мы исключительно рады за него", – передает слова Родри журналист Daily Mail Джек Гоган на своей странице в социальной сети Твиттер.

Гвардиола впервые прокомментировал продажу Зинченко в Арсенал – ливень комплиментов и уникальное прощание для украинца

"Зинченко будет не хватать, но жизнь продолжается. Это препятствие, которое мы должны преодолеть. Мы также потеряли две великих личности, Фернандиньо и Стерлинга. Мне, Гюндогану, Диашу, Родри и Аке нужно сделать шаг вперед и сохранить наш уровень после того, как важные игроки покинули команду", – цитирует Уокера Manchestericonic.

Напомним, Зинченко перешел в Манчестер Сити летом 2016 года, но первый сезон отыграл в аренде за ПСВ. В составе "горожан" 25-летний украинец провел 127 матчей – 2 гола, 12 ассистов, 11 выигранных трофеев. В ближайшее время украинец должен быть объявлен игроком Арсенала.

Зінченко 6 років тому став гравцем Ман Сіті – шлях до гегемонії в АПЛ та фіналу ЛЧ, перетворення в справжнього українця

Rodri on Zinchenko: “He’s been great as a team-mate as a player. He deserved the best and we are going to miss him, but this is football, it continues and new players come in – we are happy for him.” — Jack Gaughan (@Jack_Gaughan) July 19, 2022