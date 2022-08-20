Как известно, накануне Реал и Манчестер Юнайтед достигли согласия по переходу в английскую команду полузащитника Каземиро. 30-летний бразилец, перебравшийся в Реал в январе 2013 года, стал настоящей легендой мадридцев, сумев выиграть с "сливочными" 18 трофеев, среди которых 5 кубков Лиги чемпионов.

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Не смог сдержать эмоций и голкипер Реала Андрей Лунин, тепло попрощавшийся со своим уже бывшим одноклубником. "Казе, удачи! Пусть все будет хорошо! Мы будем скучать по тебе, легенда", – написал наш соотечественник на своей странице в социальной сети Instagram, прикрепив к сообщению общее фото.

К слову, в понедельник, 22 августа, Каземиро проведет прощальную пресс-конференцию в Мадриде. В этот же день Манчестер Юнайтед, который после двух туров занимает в турнирной таблице АПЛ последнюю строчку, сыграет с Ливерпулем.

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