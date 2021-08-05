"Что сказал игрокам на первой тренировке? Я сразу им сказал, что мы будем упорно работать, но в то же время мы будем развлекаться.

Де Дзерби повторил достижение Луческу и установил рекорд нынешней Лиги чемпионов

У нас один из самых молодых коллективов в Европе, у молодого футболиста немного меньше опыта, чем у других – если бы он был опытен, мы бы уже не говорили, что он молодой.

Что бы я хотел особо передать им? Это то, что несмотря на молодую команду, мы можем сразу начать выигрывать, и конечно каждый футболист, особенно молодежь, должны понять, что это очень сложно, поэтому они должны начать усердно работать и достичь необходимых результатов. Что я всегда просил и продолжаю просить – это чтобы молодые футболисты стали сразу взрослыми. Мы точно сильная команда, футболисты все сильные, но этого еще не достаточно – нужно им донести, что они сильные и продолжать много работать", – рассказал Де Дзерби для программы "Другой взгляд" в приложении Shakhtar Club.

Напомним, итальянский специалист пришел в Шахтер из Сассуоло, заменив на посту наставника "горняков" Луиша Каштру.

Шахтер победил Генк: позиционные проблемы "горняков", удачные решения Де Дзерби и хорошие шансы на плей-офф ЛЧ