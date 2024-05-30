"Это закончилось наилучшим образом. Я настаиваю, что это был марафон. Год начался с трудностей, мы столкнулись с некоторыми препятствиями, но я должен прокомментировать то, что оно того стоило.

Историческая победа греков в видеообзоре матча Олимпиакос – Фиорентина – 1:0

Для меня лично сегодняшний день является продолжением того, чего я достиг в прошлом году. Но я очень хорошо знаю, что это значит для Олимпиакоса, потому что это впервые в истории клуба, что он выигрывает европейский кубок. Я разделяю этим и наслаждаюсь этим вместе с фанатами, и я хочу продолжать работать с командой.

Это правда, что в курсе есть плохие моменты, которые либо заставляют сдаваться, либо заставляют продолжать бороться. Момент, когда мы проиграли Маккаби Тель-Авив, был одним из таких эпизодов. Когда мы ездили в Сербию, нашей целью была победа, мы не ставили цель квалифицироваться, а показать хорошую игру и доказать, что мы не те, кого показали в первом матче. В перерыве мы сравняли счет и начали верить в себя. Этот разлад и квалификация заставили нас поверить в будущее и изменили наш менталитет. Мы счастливы, что зашли так далеко, мы увидели, что способны на многое.

Нет, мы не выиграем Лигу чемпионов, потому что мы не будем там играть. Мы будем играть в Лиге Европы и продолжать мечтать, мы приложим все усилия в следующем году, но сейчас мы будем наслаждаться этой ночью", – цитирует тренера Олимпиакоса клубный сайт.

Олимпиакос выиграл Лигу конференций, одолев Фиорентину – Мендилибар взял второй еврокубок за два года