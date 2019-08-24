"Мы будем играть в агрессивный футбол", – Чижевский о плане Карпат на матч с Зарей

Главный тренер львовян поделился ожиданиями от матча пятого тура УПЛ.

"Заря показывает агрессивный футбол, пытается прессинговать на каждом участке поля, мне нравится эта команда.

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Будем готовиться к ним, наверное, у Зари будет ротация состава, чтобы восстановиться после матча Лиги Европы. Мы постараемся играть в агрессивный футбол, навязывать свою игру. Это домашний матч, я верю, что придет большое количество зрителей, чтобы нас поддержать. Мы сделаем все для достижения положительного результата ", - рассказал Чижевский в комментарии ФутболNEWS.

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К слову, матч Карпаты - Заря состоится 25 августа в 17:00 по киевскому времени.