Очень приятно было участвовать, спасибо Андрею Шевченко и Александру Зинченко за приглашение. Я сегодня украинец. Я уже много лет живу в Украине, это мой дом, а украинцы моя семья. Горжусь, что сделал мало-мальски, чтобы помочь. Меня два месяца назад пригласил Шевченко.

Команды Зинченко и Шевченко разошлись миром в благотворительном матче для Украины – шедевр Зеедорфа, Срна также забил

Вероятно, было много болельщиков из Донецка и когда кричали: Шахтер – чемпион, меня понесло вперед и я забил гол. Было приятно сыграть со всеми приехавшими людьми. Матч за Украину и украинский народ. И спасибо президенту Украины, который поддержал эту идею. Надеемся, скоро война закончится и можно будет спокойно сыграть на Донбасс Арене, Киеве, Харькове и даже Крыму.

Свой гол посвящаю украинскому Донбассу. Я горжусь тем, что украинцы подарили мне 20 лет жизни здесь, открыли дверь своего дома. И сегодня я и моя семья – украинцы, мы болеем за Украину", – цитирует Срну пресс-служба Шахтера

Напомним, собранные средства по благотворительному матчу Game4Ukraine пойдут на восстановление Михаило-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.

Команда Шевченко – команда Зинченко – 2:2 – видео голов и обзор благотворительной игры