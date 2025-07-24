"Каждый год мы должны смотреть, как все развивается, но я вижу правильный баланс с точки зрения зрелости, опыта, молодости, жажды побед – все эти составляющие у нас есть.

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В лиге есть еще от шести до восьми клубов, которые обладают всеми необходимыми качествами для чемпионства, однако титул выигрывает только один. Поэтому мы должны очень сосредоточиться на том, что можем контролировать и что можем сделать, чтобы достичь того, чего хотим в конце сезона.

Есть ли у нас все необходимое для победы? Я считаю, что да. Мы становимся все более конкурентоспособными, лига становится сильнее. Уровень команды растет. Мы это знаем, поэтому и наши требования тоже должны расти.

Но мы также были очень активны на трансферном рынке. Мы должны улучшать игроков, которые уже есть в команде – это главная задача после этого. А потом – заложить правильные основы и принципы во время предсезонной подготовки, чтобы команда была в лучшей форме и готовности к старту сезона.

Мы знаем, что очень близки к успеху в двух крупных турнирах и просто хотим сделать следующий шаг. Будет много мелочей и моментов, которые должны сложиться в нашу пользу. Мы должны приложить усилия, чтобы это произошло", – цитирует Артету ESPN.

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