Барселоне предстоит сыграть перенесённый матч с Осасуной, и команда не сможет рассчитывать на полноценный состав. "Реал отказывается играть матч с интервалом менее 72 часов? Что ж, мы – Барселона, а не Реал. И я очень этим горжусь. Игроки были со своими национальными сборными, но нам придется сыграть этот матч против Осасуны.

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Я также могу поговорить о матче с Леганесом, который в 22:00. Каждый раз, когда мы играем на выезде в это время, мы приезжаем на рассвете, игроки не могут восстановиться. Меня это не устраивает, особенно если посмотреть, как с этим справляются в других лигах.

Речь идет не о Барсе и Реале, а о защите команд в Ла Лиге. Я не могу этого изменить, это всего лишь мое мнение, мы должны гарантировать отдых игрокам", – цитирует Флика Mundo Deportivo.

Матч Барселона – Осасуна должен был пройти 8 марта, но был перенесен из-за смерти врача каталонского клуба Карлеса Миньярро Гарсии на 27 марта. 30 марта обе команды проведут матчи 29-го тура Ла Лиги.

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